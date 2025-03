Lima sente e Mano Menezes pode ter novo desfalque no meio de campo do Fluminense

Mano Menezes, técnico do Fluminense pode ter um novo desfalque no meio de campo na partida contra o Volta Redonda, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste domingo (2). Com um incômodo, Lima pode ficar de fora do confronto.

Dessa forma, o treinador segue com problemas na criação da equipe. Vale ressaltar que Ganso, ficou cinco semanas afastado por conta de uma miocardite – e voltou a treinar na última sexta-feira (28) e Renato Augusto se recupera de uma luxação no ombro.