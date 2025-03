International Board discute novas regras do futebol neste sábado

Entidade se reúne para debater possíveis mundanças nas normas, como alteração no VAR e nas regras do impedimento

A chamada Lei Wenger, proposta pelo ex-treinador do Arsenal, busca modificar a interpretação do impedimento, proporcionando mais vantagens aos atacantes. Assim, um jogo poderia ter mais gols.

Na nova ideia, um jogador estará em impedimento se todo o seu corpo estiver à frente do último defensor (excluindo o goleiro). Já na normal atual, qualquer parte do corpo utilizada para atacar a bola, exceto os braços, em posição adiantada, já configura a infração.

VAR mais acessível

Com a ideia de levar o sistema para ligas de menor expressão, a entidade discute um novo modelo de VAR menos complexo e, portanto, mais barato. Assim, não haverá uma sala de arbitragem de vídeo nem árbitros revisando todas as jogadas da partida. Serão os treinadores que terão o direito de pedir a revisão de possíveis erros, podendo fazer isso em duas ocasiões durante o jogo.

Medidas para o fim do anti-jogo

A IFAB pretende combater o anti-jogo, especialmente entre os goleiros que excedem o limite de seis segundos com a bola nas mãos. Para isso, será testada uma nova abordagem no futebol juvenil, que pode chegar ao profissional. A proposta inclui aumentar o tempo para oito segundos e alterar a penalidade para um escanteio ou tiro de meta, dependendo da situação, com o árbitro sinalizando a contagem regressiva com os dedos, como no futsal.