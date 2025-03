Internacional vence Caxias e fará a final do Gauchão com o Grêmio

O Internacional é o segundo finalista do Campeonato Gaúcho de 2025. No fim da noiute deste sábado, 1/3, o Colorado recebeu o Caxias no Beira-Rio e venceu de virada, por 3 a 1. O time visitante abriu o placar no fim do primeiro tempo com Tomas Bastos. Mas, na etapa final, o Colorado desencantou e tranquilizou a torcida, com gols de Enner Valencia (dois) e de Vitinho. Como também venceu na ida, mas por 2 a 0, em Caxias do Sul, o Inter se garantiu na decisão

O Gre-Nal que decide o Gauchão terá dois jogos. A ida, no sábado, 8/3 na Arena gremista, a partida de volta será no domingo seguinte, 16/3, no Beira-Rio. Os gremistas lutam pelo oitavo campeonato seguido. O Inter – único a vencer oito Gauchões seguidos – busca acabar com a série gremista.