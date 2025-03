Grupo de sócios e conselheiros pedem destituição de Romeu Tuma Jr no Corinthians

Documento enviado à Comissão Ética do Corinthians conta com a assinatura de 1.817 sócios, além de 75 conselheiros do clube

Conselheiros e associados do Corinthians se reuniram e entraram com pedido de destituição do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. A Comissão de Ética do Timão, aliás, protocolou o documento na última quinta-feira (27).

No total, o requerimento reuniu assinaturas de 75 conselheiros, além de 1.817 sócios do Alvinegro. Assim, 0s envolvidos acusam Tuma de atuar com parcialidade e trazer repercussão negativa ao Parque São Jorge. A informação é da Rádio Bandeirantes.