Flamengo vence Vasco e larga na frente na semifinal do Carioca

Golaço de Bruno Henrique decidiu o clássico carioca no Niltão, com público pequeno. O Mengo pode perder por até um gol na volta para ir à final

Vasco e Flamengo fizeram, neste sábado, 1/3, o jogo de ida da semifinal do Carioca. Os vascaínos, com comando de campo, mas sem poder jogar em São Januário, mandaram a partida no Nilton Santos. Mas que recebeu público decepcionante. Clássico dos Milhões? Apenas 10.976 presentes neste sábado de Carnaval. Mas o que se viu foi um jogo nervoso e truncado, com muitas faltas e cartões desde o início, bem pilhado no primeiro tempo. No segundo tempo, com mais futebol, o Flamengo se impôs e venceu por 1 a 0, com um golaço de Bruno Henrique.

O jogo de volta será no sábado, 8/3, no Maracanã. Como o Flamengo entrou com a vantagem de dois empates, agora pode perder por até um gol e ainda assim se classificar para a final contra Fluminense ou Volta Redonda, que fazem a outra semifinal. Enfim,o Vasco precisará ser mais do que nunca o time da virada.