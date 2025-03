Filipe Luís entende escolha do Vasco, analisa partida e exalta Bruno Henrique

Técnico do Rubro-Negro comentou sobre as expectativas criadas em cima da equipe para o confronto no Nilton Santos

A vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste sábado (1) foi no Nilton Santos após a escolha do Cruzmaltino pelo local. Dessa forma, o técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís, diz que entende a escolha do adversário e acredita que beneficiou o Flamengo visando o resto do ano.

“Entendo o que o Vasco fez, eu também tiraria o jogo do Maracanã, mas para a gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade”, disse.