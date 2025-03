Ferroviário e Fortaleza empatam na semifinal do Cearense

Jogo de ida termina sem gols e vaga na decisão será definida no próximo sábado (8), na Arena Castelão / Crédito: Jogada 10

A primeira semifinal do Campeonato Cearense terminou sem gols. Ferroviário e Fortaleza não saíram do zero neste sábado (1º), no Estádio Presidente Vargas, e a vaga para a decisão ficou para o jogo da volta, no Castelão. LEIA MAIS: Grêmio vence Juventude nos pênaltis e vai à final do Gauchão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ferroviário e Fortaleza fizeram um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. No primeiro tempo, Breno Lopes acertou o travessão pelo lado dos visitantes. Enquanto o Ferroviário quase marcou após um cruzamento de Ciel e um corta-luz de Iago Fabrício, mas Tinga evitou o gol. Na segunda etapa, o ritmo caiu, mas Kervin Andrade levou perigo pelo Fortaleza, e o Ferroviário seguiu tentando. No fim, ninguém conseguiu balançar as redes.