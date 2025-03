Ex-gerente de clube de Gusttavo Lima assina com clube mineiro

Administrador de empresas formado pela UNESP e especialista pela ESALQ/USP, Franchi tinha uma carreira consolidada no mundo corporativo e, em 2024, resolveu aceitar o desafio de gerenciar o Atlético Clube Paranavaí, tradicional clube do interior do Paraná que recentemente virou SAF e foi adquirido pelo cantor Gusttavo Lima.

Depois de anunciar o acordo de cooperação técnica com o FC Porto, o Coimbra agora conta com um novo executivo para gerir esta nova fase do clube mineiro. Trata-se de Leonardo Franchi, de 30 anos. Paulista de Piracicaba, Franchi já atuava nos bastidores do clube desde o fim do ano passado e foi anunciado oficialmente nessa semana.

Em um curto período de tempo, o dirigente ajudou na reestruturação do clube. Conseguiu aprovar o plano de contas e pagamento de endividamento, sendo o primeiro clube do estado a participar do Regime Centralizador de Execuções do Paraná. Também colaborou na criação do novo centro de treinamentos.

Dentro de campo, o Paranavaí também teve sucesso com Franchi: recém-classificado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, classificou-se novamente para a fase final da disputa do acesso à elite do futebol estadual.

Nova missão

Assim, Franchi tem uma nova missão no futebol. Com a parceria com o FC Porto válida pelos próximos 12 anos. O clube português terá o dirigente como seu homem forte dentro do Coimbra, que passará por mudanças substanciais. No acordo, o time português terá participação em todas as decisões estruturais do time mineiro. Sendo elas à estratégia de formação, prospecção de talentos e recrutamento, ocupação de cargos executivos e esportivos e questões orçamentais.

Os Dragões, afinal, ficam responsáveis pela reformulação da imagem e dos sinais distintivos do time, como nome, logotipo e as cores do novo parceiro. Dentro de campo, afinal, os objetivos principais do Coimbra continuarão sendo a revelação de atletas e o retorno à elite do futebol mineiro.