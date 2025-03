Dortmund vence fora de casa e melhora na tabela do Alemão

Com atuação decisiva de Adeyemi no segundo tempo, irregular Borussia faz 2 a 0 sobre o rival, em Hamburgo, e vai ao 10º lugar

O Borussia Dortmund, que faz uma campanha regular no Campeonato Alemão, conseguiu um bom resultado neste sábado, 1/3, pela 25ª rodada da Bundesliga. Foi até Hamburgo enfrentar o St. Pauli e se deu bem, vencendo por 2 a 0. O grande destaque foi Adeyemi. O atacante foi determinante na jogada do primeiro gol, de Guirassy, e fez um golaço, fechando o placar.

O Dortmund não fazia um bom jogo. Dependia demais de avanços do lateral brasileiro Yan Couto, procurando Deme. E foi assim que fez seu único ataque de real perigo, no último ataque do primeiro tempo. O brasileiro Yan Couto encontrou Deme, livre pela direita. O atacante narra, chutou rasteiro e cruzado. Mas a bola passou raspando.

No segundo tempo, o Dortmund encaixou melhor seus ataques e construiu a vitória, com destaque para Adeyemi. Aos cinco minutos, após jogada iniciada pela direita com Yan Couto, o lateral cruzou na área e a bola ficou com Adeyemi, que saiu da marcação, na área, e chutou. A espirrada ficou com Guirassy, que completou para a rede. Aos 12, em contra-ataque, Adeyemi recebeu e, na corrida, ganhou do marcador, driblando-o ao entrar na área e tocando para fazer belo gol. Assim, passou a administrar o tempo.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (28/2)

Stuttgart 1×3 Bayern de Munique

Sábado (1/3)

St. Pauli 0x2 Borussia Dortmund

Werder Bremen x Wolfsburg

RB Leipzig x Mainz 05

Bochum x Hoffenheim

Heidenheim x Monchengladbach

Eintracht Frankfurt x Leverkusen – 14h30

Domingo (2/3)

Union Berlin x Holstein Kiel – 11h30

Augsburg x Freiburg – 13h30