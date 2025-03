De Bruyne avalia renovação com o Manchester City

Kevin De Bruyne tem contrato com o Manchester City até o final desta temporada, e sua renovação com o clube ainda é incerta. Neste sábado (1º), o jornal ‘Mirror’ trouxe novidades sobre o futuro do meio-campista belga.

De Bruyne completará 34 anos em junho e tem propostas da Arábia Saudita e da Major League Soccer (MLS). No entanto, ele pretende continuar na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026 e, por isso, vê com bons olhos a possibilidade de renovar com o Manchester City, mesmo que seu papel na equipe diminua e ele precise aceitar uma redução salarial.