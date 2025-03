Coutinho e BH ’em casa’, gol mais perdido de Vasco x Fla e outros ‘causos’: a rivalidade no Niltão

Vasco e Flamengo duelam, neste sábado, pela ida da semifinal do Carioca; Clássico dos Milhões já rendeu muita polêmica na casa do Botafogo

Palco do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo neste sábado (1/3), às 18h (de Brasília), o Estádio Nilton Santos traz lembranças agradáveis para Philippe Coutinho. Afinal, foi na casa botafoguense que o meia anotou seus primeiros gols na condição de atleta profissional. Em 24 de janeiro de 2010, quando tinha apenas 17 anos, a então promessa cruz-maltina marcou duas vezes na goleada histórica por 6 a 0 diante do Glorioso.

Mas não é só o atual meia vascaíno que guarda memórias marcantes no Niltão. Também tem jogador do Flamengo que vê o palco como um lugar inesquecível e de recordações inconfundíveis. Bruno Henrique, então recém-contratado junto ao Santos, deixou o banco de reservas para garantir, com dois gols, o triunfo por 2 a 1 de virada sobre o Botafogo, pelo Estadual de 2019. O atacante iniciava, assim, uma trajetória ímpar na história do clube.