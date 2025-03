Campeonato Português: Porto joga para o gasto e vence o Arouca

O Porto jogou o suficiente para vencer o Arouca, neste sábado, 1/3, pela 24ª rodada do Campeonato Português. O jogo aconteceu no Estádio Municipal de Arouca e terminou 2 a 0 para os visitantes. Samu, de pênalti, e Fábio Vieira marcaram. Mas é bom citar que o Arouca teve um bom volume e desperdiçou mais oportunidades do que os portistas, que venceram, mas nao convenceram. Assim, seguem com a sua irregularidade.

O Porto, com 50 pontos, está em terceiro lugar. Os líderes Sporting e Benfica, ambos com 53 pontos, ainda jogarão na rodada. O Arouca, com 25 pontos, está em 13º lugar, cinco à frente do primeiro dento da zona de rebaixamento.