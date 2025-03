Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida que vale a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (2), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, em duelo válido pela 26ª rodada de La Liga.

Como chega o Barcelona

A rodada pode ser boa para o Barcelona. Isto porque o time viu o Real Madrid perder para o Betis, por 2 a 1, e pode assumir a liderança isolada em caso de vitória em casa. No início desta rodada, o Barça estava empatado na liderança com o time merengue, com 54 pontos. Logo atrás, o Atlético de Madrid aparece em terceiro com 53.

Contudo, o técnico Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. O zagueiro Christensen, que havia se recuperado de lesão, está novamente lesionado e abre a lista de desfalques para o jogo deste domingo. Ter Stegen, Marc Bernal e Ansu Fati são as outras baixas por motivo de lesão.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad está na 9ª posição do Campeonato Espanhol, com 34 pontos. Apesar da vitória na rodada passada, a equipe venceu somente dois dos últimos cinco jogos em La Liga. Assim, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. A diferença para o Betis, 6º colocado, é de quatro pontos.