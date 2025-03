Bahia perde, em casa, o jogo de ida da semifinal do Baianão

O Bahia, neste sábado, 1/3, no jogo de ida da semifinal do Baianão, recebeu a Jacuipense na Arena Fonte Nova. Iniciou com um mistão, já que no meio da semana enfrentará o Boston River do Uruguai pela Libertadores. E se deu mal. Perdeu de virada, por 2 a 1. Acevedo fez um golaço no primeiro tempo, mas, na etapa final, os visitantes viraram com gols de Alisson e Vinícius Amaral.

Dessa forma, a Jacuipense joga pelo empate, em casa, dia 8/3, provavelmente no Joia da Prnciesa em Feira de Santana, para alcançar a final. Quem vencer esta semifinal jogará a decsão contra o vencedor de Atlético de Alagoinhas e Vitória.