Atlético de Madrid vence e assume a liderança do Espanhol

Julian Álvarez marcou e o Atlético de Madrid venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 neste sábado (1º de março). Dessa forma, a vitória dos colchoneros, em casa, no Metropolitano, em Madrid, levou o time aos 56 pontos, na liderança isolada. O time acabou beneficiado pela derrota do Real Madrid para o Betis, também neste sábado. Com isso, os merengues pararam nos 54 pontos. Contudo, a liderança está em risco. Afinal, o Barcelona, com os mesmos 54 pontos, ainda joga na rodada, em casa contra a Real Sociedad. Com a derrota, o Bilbao, que faz boa campanha, segue com 48 pontos, em quarto lugar.

O jogo foi equilibrado. O Atlético tendo 51% de posse de bola, mas o Bilbao finalizou mais, 15 a 12. O primeiro tempo teve como melhor oportunidade uma jogada de Nico Williams para o Bilbao. Entretanto, o lance foi rechaçado pelo goleiro Oblak. Já no segundo tempo, o Atlético tentou impor mais o seu jogo, mas apenas quando entraram Llorente e Julian Álvarez é que o time chegou ao gol, aos 21 minutos. Llorente viu a infiltração do argentino Álvarez e tocou a bola. O goleador apenas precisou tirar o goleiro da jogada e fez o gol que bastou para o Atlético assumir a liderança.