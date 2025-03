Atalanta tropeça e vê a liderança do Italiano ficar mais distante

Atual 3º colocada visita Venezia, time da zona de rebaixamento, não sai do 0 a 0 e pode ver Inter ou Napoli desgarrarem na ponta do Italiano

Assim, com este empate, a Atalanta foi aos 55 pontos. Segue consolidada em terceiro lugar. Mas Inter (57) e Napoli (56) estão na frente e um deles pode ampliar a vantagem para o time de Bérgamo. Já o Venezia, com 18 pontos, segue em penúltimo. E como único time que não venceu como visitante na temporada italiana.

A Atalanta sonhava em seguir colada nos líderes Inter e Napoli (que se enfrentam neste sábado, 1/3). Mas, para isso, tinha de conseguir um bom resultado em casa, no Azzurri d’Itália. O rival, Venezia, é apenas o penúltimo colocado. Parecia fácil. Contudo a Atalanta, mesmo criando uma série de boas oportunidades, não saiu do 0 a 0.

Como foi Atalanta x Venezia

Apesar do Venezia conseguir equilibrar na posse de bola, com os mesmos 50% da Atalanta, o time visitante foi muito mais perigoso. Teve duas chances com Lookman. Uma passou perto e a outra o goleiro Radu fez ótima defesa. E ainda mandou duas na trave com Zappacosta e Cuadrado. Mas o placar não se alterou e o primeiro tempo terminou.