Artilheiro do Mirassol, Iury Castillo demonstra confiança contra o Corinthians

Líder em participações do Mirassol na temporada, jogador diz que equipe está forte para encarar o Timão

O Mirassol e o Corinthians disputam uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista neste domingo (2 de fevereiro) . O jogo será na Neo Química Arena, a casa do Timão, pois o Mirassol ficou em segundo lugar na primeira fase. Líder em participações do clube na temporada, e artilheiro da equipe, Iury Castillo está confiante na classificação.

“Fizemos um início muito forte, bons jogos, resultados expressivos e garantimos a classificação com antecedência. Isso trouxe uma certa tranquilidade”, disse.