Abel comenta chegada de Vitor Roque no Palmeiras e exalta Estêvão: ‘Sou um felizardo’

Treinador destacou a atuação alviverde e comentou que sente orgulho em estar em clube que faz grandes negociações / Crédito: Jogada 10

Depois do drama para se classificar na primeira fase, o Palmeiras avançou para a semifinal do Campeonato Paulista com tranquilidade. Na noite deste sábado (01), o Verdão bateu o São Bernardo por 3 a 0 e se garantiu entre os quatro melhores do estadual, com mando de campo garantido na próxima fase. Satisfeito com a atuação do time, Abel Ferreira analisou que o Palmeiras conseguiu dar a impressão que um jogo difícil parecer fácil. O português ressaltou a campanha do São Bernardo, líder da chave na primeira fase, além de exaltar a atuação de Estêvão, que marcou duas vezes na vitória, e disse que vai desfrutar do craque até o meio do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que nós fizemos um jogo que seria difícil parecer fácil. Parece que foi fácil olhando agora. Primeiro dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo, dentro do nosso grupo, e que nos dificultou muito. Dentro daquilo que fizemos, tiinvemos o Estêvão em seu melhor nível, em três finalizações fez dois grandes gols. Vocês gostam de falar de parte individual, mas ela pode inserida dentro do coletivo da equipe. Eu sou um felizardo por poder ter o Estêvão e poder desfrutar dele até meio do ano”, ressaltou.

Chegada de Vitor Roque No final da janela de transferências, o Palmeiras contratou o atacante Vitor Roque para suprir uma das maiores carências do elenco. Abel destacou que o clube precisa ajudar o jogador, assim como o reforço chega para ajudar o time. Além disso, recordou que Roque eliminou o Verdão da Libertadores em 2022 e também valorizou o trabalho de Leila Pereira e Anderson Barros, criticados pela torcida. “Estamos a falar de um jovem. E já falo que não é o nome e nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, decidiu retornar a um clube que vai oferecer todas as condições. Vamos ajudá-lo, é um jovem que fez 20 anos ontem. A única coisa, que já falei com ele. é que tenho na cabeça é que ele nos tirou de uma final da Libertadores, ainda está atravessado. Agora espero que venha nos ajudar. Foi um esforço muito grande que a Leila fez, negociações muito bem conduzidas pelo Anderson Barros”, pontuou. A negociação foi a mais cara da história do futebol brasileiro. Para Abel, é um orgulho estar em um clube que negocia com times de alto nível mundial e aproveitou para cornetar adversários que não pagam dívidas e não conseguem negociar com o Palmeiras.

“Para mim é um orgulho estar em um clube que negocia com Chelsea, negocia com City, negocia com Real Madrid, negocia com Barcelona. Isso é um sinal que são parceiros, que respeitam e acreditam naquilo que faz o Palmeiras. Ao contrário de alguns clubes brasileiros, que nós não conseguimos negociar, que nos devem dinheiro, não criamos parcerias porque essa gente não consegue pagar as suas dívidas”, afirmou. Possíveis saídas no Palmeiras Apesar das chegadas, o Palmeiras também pode ter saídas no elenco. Fabinho, elogiado por Abel nos últimos dias, deve deixar o clube depois do Paulista para a chegada Lucas Evangelista. Já Naves, que quer mais tempo de jogo, deve ser emprestado. O português destacou que é importante o clube aproveitar as oportunidades de mercado para dar novos ares aos jogadores. “O Fabinho é aquilo que falei antes, um jogador que está comigo desde quando cheguei. Mas acho que chega uma altura, quando há oportunidades, nós podemos deixar os jogadores experimentarem outros ares. Pode ser o caso do próprio Naves, que ele demonstrou no ano passado que estava com vontade de sair”. recordou.