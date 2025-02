Weverton revela que ‘tetra inédito’ é motivação do Palmeiras no Paulistão

Goleiro diz que elenco segue com fome de títulos, admitiu que rivais precisam mais da conquista e projetou duelo contra o São Bernardo

O Palmeiras encara o São Bernardo neste sábado (01/03), às 20h30, no estádio 1° de maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista sonhando em fazer história. Afinal, atual tricampeão da competição, o Verdão busca um tetracampeonato inédito na história do Estadual. O feito, aliás, vem sendo motivação para os jogadores, segundo o goleiro Weverton.