Vitor Roque é inscrito no Campeonato Paulista pelo Palmeiras

Atacante já está regularizado, porém não deve estrear contra o São Bernardo, pois só chega no Brasil no domingo

Novo reforço do Palmeiras, o atacante Vitor Roque já está regularizado para estrear com a camisa alviverde. Minutos depois de anunciar o jogador, o Verdão já registrou o contrato do atleta no BID da CBF e realizou sua inscrição no Campeonato Paulista.

Apesar de estar com toda a parte extracampo resolvida, Roque não deve estar em campo no duelo contra o São Bernardo, neste sábado (01), pelas quartas de final do Paulista. O atacante deve chegar ao Brasil apenas na madrugada de domingo (02) e segunda-feira (03), pois ainda precisa resolver questões burocráticas.