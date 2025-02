Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O sábado de Carnaval (1º de março) promete muitas emoções para o torcedor do Rio de Janeiro. A partir das 17h45 (de Brasília), Vasco e Flamengo começam a duelar por uma vaga na final do Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos, com mando da equipe Cruz-Maltina. As emoções do Clássico dos Milhões começou muito antes da bola rolar, incluindo na escolha pelo campo de jogo, e na “correria” por inscrição de reforços importantes. Vamos saber como chegam os arquirrivais?

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino se recuperou do revés diante o próprio Flamengo (2 a 0, no dia 15) e venceu seus últimos dois compromissos na temporada. Avançou na Copa do Brasil com uma vitória convincente sobre o União-MT (3 a 0) e garantiu a vaga na semifinal do Carioca ao bater o Botafogo, em São Januário, por 1 a 0.

Com o mando do primeiro confronto a seu dispor, através de seu presidente Pedrinho, o clube optou por tirar o jogo do Maracanã. A escolha do mandatário se deu para fazer valer de fato o mando de campo, com o argumento de que o Flamengo se sente em casa atuando no Maraca. Afinal, após garantir a concessão do estádio pelos próximos 20 anos, o Maior do Mundo passou a ser ‘envelopado’ com a cara rubro-negra, com símbolos, fotos e luzes que remetem ao rival do Vasco. Além disso, valores oriundos de serviços como estacionamento e bares ficam com o Flamengo, mesmo sendo a equipe visitante do duelo.

Quanto ao time que vai a campo, o técnico Fábio Carille ganhou possivelmente as melhores notícias que poderia. Afinal, o Vasco, enfim, anunciou a chegada de três atacantes que atuam pelas beiradas do campo, principal carência no elenco cruz-maltino.