Um nome que não empolga no Botafogo

Sem dúvida, o Glorioso é o maior desafio que Renato Paiva teve nas mãos / Crédito: Jogada 10

Depois de dois meses, o Botafogo finalmente tem um novo treinador. Após longas negociações com alguns nomes de peso, como Mancini, Rafa Benítez e Tite, o clube anuncia a chegada de Renato Paiva, o quarto português a trabalhar na Era John Textor. O nome foi recebido sem entusiasmo pela torcida e, pior, com grande dose de desconfiança. No Brasil, o treinador trabalhou no Bahia, sem deixar saudade, apesar da conquista do título estadual. Ao pedir demissão, saiu quando o time estava em 16° lugar no Campeonato Brasileiro, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Depois, foi para o Toluca, do México, também sem chamar atenção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renato Paiva fez longa carreira na base do Benfica, de Portugal, mas não conseguiu uma oportunidade na equipe profissional. Chegou à América do Sul pelo Independiente del Valle, no seu melhor trabalho. Lá, conquistou o título equatoriano, o primeiro na história do clube.