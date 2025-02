Torcedor do Botafogo pega medalha jogada por John Textor: ‘Só quer saber do Lyon’

Vídeo mostra o protesto do botafoguense com a ação do norte-americano após novo vice-campeonato do Glorioso na temporada

O Botafogo encerrou a considerada pré-temporada de John Textor do jeito que iniciou: em branco. Dono da SAF, o norte-americano pode até não reconhecer, mas se incomodou com o vice da Recopa Sul-Americana, segundo do clube no ano, na noite da última quinta-feira, 27, no Nilton Santos. E suas atitudes que demonstram isso. Além de deixar o camarote após o segundo gol do Racing, o empresário ‘jogou’ a medalha nas arquibancadas.

Em um dos vídeos viralizados da noite no Nilton Santos, um torcedor exibe a medalha atirada por Textor aos alvinegros nas arquibancadas. Apesar de deixar claro que pretende guardá-la com carinho, o jovem relata que condecoração foi ‘descartada’ pelo norte-americano.