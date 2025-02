Thiago Silva volta aos treinos no Fluminense e pode ser reforço

Zagueiro surge no treinamento desta sexta (28) no CT Carlos Castilho, mas participação na semifinal contra o Volta Redonda é incerta

Sua presença no jogo de domingo (2 de março), porém, ainda não é confirmada. Afinal, segundo informações do “ge”, a comissão técnica só definirá sua utilização neste sábado (1º), véspera do confronto, em reavaliação no último treino preparatório para a ida da semifinal.

O Fluminense pode ganhar um reforço importante para a semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda. Ausente desde o Fla-Flu da nona rodada (8 de fevereiro), o zagueiro Thiago Silva treinou nesta sexta-feira (28) no CT Carlos Castilho e, assim, se aproxima do retorno ao time do técnico Mano Menezes.

O experiente zagueiro lida com lesão no tendão calcâneo do pé esquerdo. O Fluminense conduz a recuperação do atleta com precaução, já que é a mesma contusão que ele sofrera no fim do ano passado. Na ocasião, ele ficou fora por dois meses.

Desta vez, a lesão foi durante o clássico com o Flamengo, em empate por 0 a 0. Thiago Silva sentiu dores no pé e pediu para sair no intervalo, dando vaga a Freytes. Desde então, vem se recuperando junto ao Departamento Médico do clube.

O Fluminense inicia sua caminhada rumo à final do Carioca neste domingo, contra o Volta Redonda, a partir das 18h (de Brasília), em duelo que ocorre no Maracanã – mando do Flu. Por ter feito melhor campanha, o Voltaço joga por dois resultados iguais para avançar.