Técnico do Betis confirma saída de Vitor Roque, que já tem data para chegar no Brasil

Manuel Pellegrini diz que atacante não participou do treino por estar arrumando as malas rumo ao Palmeiras. Jogador chega neste final de semana / Crédito: Jogada 10

Fim da novela. Vitor Roque será jogador do Palmeiras. Quem confirma é o treinador do Real Bétis, Manuel Pellegrini. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28/02), o comandante disse que o atacante não participou do treino da equipe pois tem negociações concretizadas para defender o Verdão.

"Vitor Roque já não treinou nesta manhã porque parece que sua ida ao Palmeiras está fechada. Ontem, ele participou normalmente, não sabíamos ainda. Sobre sua saída, não tenho muito o que comentar", disse Manuel Pellegrini.

O centroavante vai passar por exames médicos na Espanha nesta sexta-feira e é aguardado no domingo (02/03), para ser oficializado como novo reforço do Palmeiras. Vitor Roque precisa ajustar algumas coisas na Espanha antes de embarcar rumo à capital paulista. Assim, sua chegada ainda vai demorar alguns dias, mas o Verdão precisa de toda documentação até esta sexta para registrar o atleta no BID da CBF. Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Porém, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal. Palmeiras e Barcelona se apoiaram no regulamento da Fifa, que permite movimentações de mercado desde que o país para o qual o jogador vá esteja com a janela aberta, como é o caso do Brasil. Depois de uma longa novela, a La Liga aceitou os termos.