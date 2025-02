Rodrigo Ely volta a ser desfalque do Grêmio após lesão na coxa esquerda

Defensor não atuará pelo Imortal no duelo de volta com o Juventude pela semifinal do Gauchão. Há o receio que a ausência possa se estender / Crédito: Jogada 10

O Grêmio comunicou, nesta sexta-feira (28), que o zagueiro Rodrigo Ely voltou a ser uma baixa no time. Isso porque dessa vez foi constatada uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O defensor foi submetido a exames de imagem após reclamar de dores na região durante um treinamento na última semana. Devido ao problema, o jogador não terá condições de atuar pelo Imortal no embate de volta com o Juventude, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, às 16h30 (de Brasília), neste sábado (01/03), no Alfredo Jaconi. A grande preocupação do Tricolor gaúcho é que ausência de Rodrigo Ely se estenda para os eventuais jogos da final do Gauchão, assim como para a segunda fase da Copa do Brasil. Vale relembrar que na oportunidade o Grêmio vai enfrentar o Athletic, de Minas Gerais. Portanto, o técnico Gustavo Quinteros terá três peças disponíveis para a posição: Jemerson, Wagner Leonardo e Gustavo Martins.

O mais provável é que os dois primeiros continuem formando a dupla de zaga titular. Com isso, o terceiro seria o reserva imediato no banco. Além disso, Natã Felipe e Viery, oriundos das categorias inferiores, seriam outras alternativas. Em contrapartida, o treinador conta com o retorno do atacante Pavón, que sofreu a mesma contusão de Rodrigo Ely. O argentino conseguiu voltar a ficar à disposição depois de 14 dias em tratamento. Desta forma, a tendência é a de que fique inicialmente como uma opção na reserva.

Esta é a segunda vez que o camisa 5 vira baixa para o Tricolor na temporada. Na primeira ocasião, ele sofreu um trauma no pé direito durante a estreia da equipe na temporada. O defensor começou como titular, porém precisou de substituição e voltou a ter condições três partidas depois. Quinteros tem dúvidas entre gringos para montar o time titular do Grêmio A principal indefinição para Quinteros se baseia na permanência de Cristaldo entre os 11 iniciais ou a entrada de Amuzu. O argentino teve atuação discreta na partida de ida contrao Juventude. Mesmo assim, a sua experiência e qualidade técnica favorecem a sua permanência entre os titulares. Caso Quinteros opte pelo belga, Monsalve deve atuar mais centralizado. Neste cenário, o provável time do Grêmio que provavelmente iniciará a partida é: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve e Cristaldo (Amuzu); Braithwaite.