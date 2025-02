Renato Paiva afirma ter ‘DNA do Botafogo’ e promete futebol ofensivo

“É com enorme orgulho e satisfação que chego a este gigante do futebol mundial e brasileiro. É o objetivo de qualquer treinador treinar um clube como o Botafogo, com esta história e seu presente. Quando surgiu a oportunidade eu não pestanejei e fiz tudo ao meu alcance. Chego com trabalho de 23 anos, sendo 18 na base do Benfica”, afirmou Paiva.

Novo técnico do Botafogo , Renato Paiva foi apresentado, nesta sexta-feira (28), no Nilton Santos, ao lado de John Textor, dono da SAF do clube. O treinador português assinou contrato até dezembro de 2026. O comandante de 54 anos foi o escolhido pelo norte-americano após um processo seletivo que durou quase dois meses.

“Depois fui para fora de Portugal, passando por Independiente del Valle, conquistando título. Passei pelo León, que não fui muito bem. Depois no Bahia, como o John disse, não fui tão mal. Ganhei o título estadual, que não se vencia há três anos, com 25 jogadores novos e sem tempo para treinar. Fizemos a melhor campanha do clube na Copa do Brasil e quase chegamos nas semifinais. No Toluca tive o meu melhor trabalho não só em qualidade, mas em números. Não chegamos na final, mas os números na fase regular foram bons. Tenho o DNA do Botafogo. O torcedor exige que se ganhe e vamos jogar com essa forma de jogar, o “Botafogo Way”, completou.

“Proposta de jogo ofensiva, ter a bola o maior número de tempo possível e quando e perdermos, recuperá-la da mesma forma. Equipe que não é reativa, que procura o gol adversário. Os números, em dois torneios, fomos o melhor ataque do campeonato. Fomos as equipes que jogavam o melhor futebol no México. Fundamentado no desenvolvimento individual dos jogadores. Acredito que todos, conectados, terão um coletivo muito mais forte. Invisto muito nisso com os jogadores, com relação muito próxima. Sempre digo: ‘perguntem aos jogadores por onde passamos”. Estou muito consciente do que a torcida quer em termos de qualidade de jogo, e sentir que a forma como vemos o jogo, posicional, e como a forma de jogar vai agradar bastante os torcedores do Botafogo”, revelou.

O último trabalho do português, afinal, foi no Toluca, do México. Antes, passou por Bahia, León, Independiente del Valle e Benfica B. No Tricolor de Aço, Renato Paiva conquistou 19 vitórias em 49 partidas disputadas. Por fim, a estreia de Renato Paiva no comando do Glorioso, aliás, será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 29 ou 30 de março. A CBF, aliás, ainda detalhará as datas e horários da Série A.

Outros trechos da coletiva de Renato Paiva:

Um mês de “pré-temporada”: “Ter esse mês de trabalho, sou um sortudo. Treinador não olha para os problemas, mas soluções. É uma base campeã, extraordinária em nível técnico, psicológico, e com ambição. Ganharam títulos de forma até histórica, como na final da Libertadores com um jogador a menos. Só se alcança com grandes grupos. Com base de jogadores e trabalhos, é só dar um toque com a nossa forma de ver o jogo.”