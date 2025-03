Novo jogador do Santa Cruz viraliza por gesto nobre em chegada ao novo clube

O atacante Thiago Galhardo, que frequentemente repercute por suas declarações impactantes, dessa vez ganhou os holofotes por outro motivo, em sua chegada ao Santa Cruz. Afinal, o jogador, que foi a principal contratação do Tricolor pernambucano, mesmo com menos de um mês no novo clube, decidiu presentear funcionários do clube com televisões de 32 polegadas. Ele afirmou que a atitude foi uma maneira que encontrou para agradecer pelo tratamento que vem recebendo em suas duas semanas no Santa Cruz. O próprio clube divulgou o gesto nobre do jogador.

"Faço isso desde o Ceará. Mas costumava ser na despedida do clube. Dessa vez, resolvi fazer diferente. O carinho deles desde o primeiro dia no Arruda me fez antecipar. Foi algo que me emocionou, e eu quis retribuir logo", explicou o atleta.

Galhardo chega ao Santa Cruz com a expectativa de se tornar ídolo A chegada de Thiago Galhardo no Arruda é cercada de expectativa. Prova disso é que a torcida rapidamente comprou todas as camisas disponíveis com o seu nome. A sua apresentação, que ocorreu antes de compromisso pelo Campeonato Pernambucano, foi semelhante à do retorno de um ídolo. Como entrou em campo pela última vez apenas no dia 7 de outubro do ano passado, precisa aprimorar sua parte física. Assim, a expectativa do Santa Cruz é de que ele possa fazer a sua estreia no dia 8 de março, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual.