Marcos Braz nega existência de metas na negociação de Alcaraz pelo Flamengo

Ex-diretor de futebol do Rubro-Negro, afirma em redes sociais que saída do argentino já ocorreu em definitivo, mas é criticado por torcedores

O Flamengo negociou recentemente o meio-campista Carlos Alcaraz com o Everton por empréstimo. No entanto, para concluir a compra definitiva, o jogador precisa cumprir metas na Inglaterra, estabelecidas pelo próprio clube carioca.

VEJA TAMBÉM: Alcaraz é titular no Everton e se aproxima de meta para ser vendido pelo Flamengo

A reportagem mencionada por Braz afirma que o Everton pagará 15 milhões de libras (R$ 110,4 milhões na cotação atual) pelo jogador, com um bônus de 3 milhões de libras (R$ 132,4 milhões) caso ele atinja outras metas posteriormente.

A principal condição estipula que o argentino atue como titular em seis jogos pelo clube inglês ou jogue, no mínimo, 45 minutos em cada um. Até agora, ele foi titular em dois jogos e entrou no decorrer de outros três, mas atuou por menos de 45 minutos. Alcaraz soma um gol e uma assistência pelo Everton, que ainda disputará 11 partidas até o fim da temporada europeia.

A torcida do Flamengo não perdoou Braz nas redes sociais e criticou o negócio feito pelo ex-dirigente. Alguns torcedores acusam a gestão atual de tentar recuperar os US$ 20 milhões (R$ 110 milhões na cotação de 28 de agosto de 2024) investidos pelo Rubro-Negro na contratação de Alcaraz no ano passado.