Libertadores: Corinthians garante maior audiência da temporada esportiva para Globo

O duelo entre paulistas e venezuelanos atingiu 25 pontos de audiência e 44% de participação na Grande São Paulo, segundo dados da ‘Kantar Ibope Media’. Nesse cenário, os números garantiram à Globo o maior índice registrado em transmissões esportivas desde o duelo entre Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, em outubro de 2024.

A TV Globo celebrou a classificação do Corinthians à próxima fase da Conmebol Libertadores da América como se fosse um gol da família Marinho. Isso porque o triunfo corintiano sobre a Universidad Central, por 3 a 2, na noite da última quarta-feira (26), rendeu a maior audiência do futebol na temporada 2025 à emissora na Grande São Paulo.

Na próxima etapa, o Alvinegro paulista encara o Barcelona de Guayaquil, na Neo Química Arena, em busca de uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. A equipe de Ramón Díaz adquiriu a vantagem de definir o confronto em casa devido à melhor classificação no ranking da entidade.

Libertadores eleva números da Globo

A estreia do Corinthians já havia contribuído significativamente para retomada da emissora nos dados mais recentes de Ibope. O canal havia sofrido derrotas simbólicas recentemente devido às transmissões do Campeonato Paulista pela Record, especialmente em jogos do Santos.

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Universidade Central, em Caracas, na Venezuela, registou 19 pontos à emissora na Grande São Paulo. Trata-se de um acréscimo de um ponto em relação às últimas quatro quartas-feiras – em números nesta faixa horária. Ainda de acordo com os dados da Kantar Ibope Media, a emissora atingiu 36% de participação sobre o número de TVs ligadas.