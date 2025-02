João Pedro expõe sacrifício para atuar pelo Grêmio na semifinal do Estadual

Lateral-direito sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Jogador se inspira em trajetória de Geromel no Imortal / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito João Pedro é sinônimo de resiliência no elenco do Grêmio. Isso porque ele superou a desconfiança em sua chegada em 2023. Atualmente no elenco, é o terceiro com maior longevidade, atrás apenas de Kannemann e Villasanti. O camisa 18 também se tornou exemplo de comprometimento no Imortal. Em entrevista ao “ge”, o jogador expôs que entrou em campo no sacrifício no confronto com o Juventude, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Isso porque João Pedro era dúvida para o embate e apontou que ainda estava em tratamento no tornozelo esquerdo após exames de imagem constatarem lesão ligamentar. Mesmo assim, o lateral conseguiu ser decisivo com assistência para um dos gols da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No caso, ele passou por uma semana de recuperação depois de entorse ainda no primeiro tempo na estreia da equipe na Copa do Brasil. O camisa 18 precisou de substituição ainda no primeiro tempo do duelo com o São Raimundo.

“Se vai pelo que o exame de imagem mostra, muitas vezes é pior do que o clínico. Cada um tem uma sensação de dor, cada um suporta uma coisa. E foi, sim, uma dúvida, né? Tem um incomodozinho ali ainda. Fica meio chato, mas graças a Deus deu para recuperar bem até o primeiro jogo“, relatou João Pedro. Trajetória de Geromel no Grêmio é inspiração O atleta é um destaque do Imortal também pela sua regularidade de boas atuações, um dos motivos para a sua longevidade no time. Seu contrato com o Tricolor Gaúcho expira no fim deste ano, mas há uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em seu vínculo. O lateral-direito já confessou que deseja permanecer no Grêmio.