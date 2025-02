Internacional x Caxias: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado garante a vaga na final do Gauchão até com uma derrota por um gol de diferença. Equipe não alcança a decisão há quatro anos

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

O Internacional mede forças com o Caxias neste sábado (01/03), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo decisivo jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Colorado garante a classificação para a final do torneio com até uma derrota por um gol de diferença.

Como chega o Internacional

O Colorado chega à partida de volta da semifinal do Estadual ainda invicto na temporada, com sete vitórias e dois empates. Assim, com a melhor campanha da fase de grupos do Gauchão, teve a vantagem de decidir em casa a vaga na final do torneio. Caso se confirme a classificação para a decisão, o Inter quebra um jejum de quatro anos sem alcançar esta etapa da competição.

Tal momento ocorre em meio ao período em que precisa superar dez desfalques. Afinal, o treinador Roger Machado não pode contar com o goleiro Rochet, o zagueiro Clayton Sampaio, o lateral-direito Bruno Gomes, assim como os meio-campistas Alan Patrick e Bruno Tabata. Além disso, os atacantes Borré e Wesley estão machucados. O volante Thiago Maia está fora dos relacionados há alguns jogos na espera da conclusão de seu retorno ao Santos. Por sinal, a baixa mais recente é do atacante Wanderson, que foi negociado com o Cruzeiro. O Inter anunciou ainda a contratação do zagueiro Juninho e do meio-campista Diego Rosa, mas a dupla não poderá atuar. Isso porque o clube finalizou as tratativas depois do prazo para a inscrição de novos jogadores para a disputa do Estadual.

Com a situação favorável, o comandante pode preservar alguns titulares que apresentam um maior desgaste. Aliás, o lateral-esquerdo Bernabei e o volante Fernando se encaixam neste contexto. Tanto que o técnico decidiu por deixar a dupla fora de alguns treinos. Se a opção for por poupá-los, Ramon e Rômulo devem ganhar oportunidades entre os 11 iniciais, respectivamente. Com a saída de Wanderson, Gustavo Prado provavelmente será o titular.