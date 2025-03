Grêmio pode receber até R$ 4 milhões por venda de Pepê

Vitória comprou o volante por R$ 1,2 milhão, mas o valor pode aumentar em caso de metas atingidas pelo jogador no Rubro-Negro

Afinal, alguns gatilhos foram estabelecidos em contrato e, caso o atleta atinja essas marcas, o valor pode chegar a R$ 4 milhões. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Grêmio acertou a venda do volante Pepê para o Vitória por 200 mil dólares, cerca de R$ 1,2 milhão na cotação atual. Porém, o Rubro-Negro pode desembolsar ainda mais dinheiro para o Rubro-Negro.

– 200 mil dólares caso entre em 25 jogos como titular – 200 mil dólares caso faça 50 jogos como titular – 100 mil dólares se for campeão baiano e jogar como titular 50% dos jogos

O Vitória comprou 50% dos direitos econômicos do ex-Grêmio e, além disso, Pepê assinou por três temporadas. O volante já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser apresentado pelo Rubro-Negro neste sábado (1º).

Pepê no Grêmio

O jogador chegou ao Grêmio no começo de 2023, pelo valor de R$ 8 milhões. No ano passado, Pepê teve uma boa sequência de jogos e atuou em 48 partidas, o maior número de sua carreira. Entretanto, perdeu espaço no final da última temporada e atuou apenas em quatro jogos em 2025.