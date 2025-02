Flamengo também se sobressai diante do Vasco em mata-mata

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 13: Bruno Henrique of Flamengo and Fredy Guarin of Vasco during a match between Flamengo and Vasco as part of Brasileirao Seria A 2019 at Maracana Stadium on November 13, 2019 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) *** Local Caption *** Bruno Henrique ; Fredy Guarin / Crédito: Wagner Meier

O Flamengo busca manter um tabu contra o Vasco neste sábado (1º). O Rubro-Negro, afinal, soma sete vitórias em mata-mata e quatro classificações consecutivas sobre o Cruz-Maltino. Do outro lado, a equipe da Colina tenta quebrar esta sequência às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. LEIA MAIS: Flamengo tem ampla vantagem sobre Vasco nos últimos 30 jogos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Flamengo levou a melhor nos sete últimos clássicos de mata-mata, sendo uma vitória em disputa de pênaltis e as seis mais recentes no tempo normal. Assim, o Rubro-Negro conquistou três classificações e um título (do Carioca de 2019), com 13 gols marcados e quatro sofridos.

A última vez em que o Vasco eliminou o Flamengo foi na Taça Rio de 2017, quando segurou empate sem gols na semifinal e depois levou o título sobre o Botafogo. No entanto, o campeão carioca foi o Rubro-Negro, que tinha Zé Ricardo no comando e ataque com Berrío e Guerrero. O último confronto, aliás, foi há duas semanas, e o Flamengo venceu por 2 a 0 pela Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Foi a sétima vitória rubro-negra nos últimos dez clássicos, com dois empates e uma única vitória cruz-maltina.