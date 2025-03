Ex-jogador do Real Madrid, Javier Dorado morre aos 48 anos

Javier Dorado, ex-jogador do Real Madrid, morreu nesta quinta-feira (27), aos 48 anos, após lutar contra uma leucemia desde 2022, segundo a imprensa espanhola.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2025

“O Real Madrid C.F., seu presidente e diretoria lamentam profundamente o falecimento de Javier Dorado, jogador formado no clube e que fez parte da equipe principal entre 1999 e 2000. Expressamos nossas condolências e nosso carinho à família, amigos, ex-companheiros e clubes pelos quais ele passou. Durante as duas temporadas em que vestiu nossa camisa, conquistou a oitava Liga dos Campeões do clube, em Paris (2000). Javier Dorado faleceu aos 48 anos. Descanse em paz”, diz a nota.