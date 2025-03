Cruzeiro sobe tom em relação ao Mineirão e recebe resposta

Contrato entre Cruzeiro e Mineirão foi assinado na época de Ronaldo Fenômeno, mas agora terá de ser discutido / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro se manifestou publicamente para expressar seu descontentamento com o contrato atual com o Mineirão, que vai até o final deste ano. A Raposa, afinal, busca uma revisão dos termos do acordo, enquanto a administração do Gigante da Pampulha reagiu. O vínculo atual entre o Cruzeiro e o Mineirão foi firmado quando Ronaldo ainda era o gestor da SAF. No entanto, Pedrinho Lourenço, atual proprietário da SAF azul, deseja uma reavaliação para que o clube tenha condições de obter mais ganhos financeiros.

Você joga no Mineirão, tem uma receita de R$ 2 milhões, e no final sobram apenas R$ 300 mil. Vou ter uma conversa direta com eles… uma conversa franca. Eles precisam refletir sobre isso", afirmou Pedrinho Lourenço, empresário e sócio-majoritário da SAF, em entrevista ao programa "Os Donos da Bola".