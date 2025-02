Cristiano Ronaldo passa em branco, e Al-Nassr perde no Campeonato Saudita

O resultado deixa o Al-Nassr ainda mais longe da liderança da Liga Saudita. A equipe se mantém com 47 pontos, a nove do líder Al-Ittihad, que ainda joga na rodada. Já o Al-Orubah tem 26, na 11ª colocação.

Com pouca inspiração de seus homens de frente, incluindo Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr perdeu por 2 a 1 para o Al-Orubah, nesta sexta-feira (28), pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram marcados por Al Somah e Gudmundsson, este uma pintura, com Boushal descontando.

O técnico Stefano Pioli adotou um esquema ousado, com quatro atacantes, com Wesley e Ângelo pelas pontas e Cristiano Ronaldo e Durán mais pelo meio. A tática, contudo, não surtiu efeito positivo, afinal a equipe sentia a falta de um homem de criação para fazer a ligação com o ataque. Otávio, lesionado, não atuou e Brozovic ficou sobrecarregado.

Al-Nassr leva gol no fim do primeiro tempo

Dessa maneira, os dois homens de frente pouco apareciam. O Al-Orubah também tinha dificuldades para chegar com perigo, mas abriu o placar aos 40 minutos, com Al Somah, batendo de primeira de dentro da área.

Atrás do marcador, o Al-Nassr voltou com mais atitude do intervalo, com Wesley e Ângelo sendo mais acionados e levando a defesa adversária à loucura. O atacante, ex-Santos, apareceu bem ao dar passe preciso para Boushal empatar o marcador. Cristiano Ronaldo, por sua vez, perdeu uma chance incrível e bateu para fora a chance da virada.