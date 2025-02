Com Neymar, CBF divulga pré-convocados para jogos das Eliminatórias

A CBF divulgou nesta sexta-feira (28) a lista dos pré-convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior relacionou 52 atletas para os jogos contra Colômbia e Argentina. Na próxima semana, o treinador anunciará os 23 convocados em evento no Rio. A lista dos jogadores conta com seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes.

Dos 52 nomes, 18 atuam no futebol brasileiro, incluindo Neymar, como adiantou o Jogada10. Ele assim, agora pode retornar à Seleção depois de quase um ano e meio. O astro do Santos, afinal, sofreu lesão grave no joelho justamente quando defendia a equipe diante do Uruguai, em outubro de 2023.