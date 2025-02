CBF detalha segunda fase da Copa do Brasil; veja quando seu time joga

Os duelos começam, então, já na próxima terça-feira (4 de março), com jogo único entre Aparecidense-GO e Cascavel-PR. No dia seguinte (5), três clubes grandes vão a campo, aliás: Fluminense, Atlético-MG e Vasco.

Através da Diretoria de Competições, a CBF divulgou na tarde desta sexta-feira (28) a tabela detalhada referente à segunda fase da Copa do Brasil. Assim, estão definidas as datas, locais e horários das 20 partidas.

Também terão jogos na quinta (6). Depois, na outra semana, as partidas ocorrem nos dias 11, 12 e 13. Assim como na primeira fase, a classificação será em jogo único. Em caso de empate ao fim do tempo regulamentar, as equipes se enfrentarão nos pênaltis para decidir quem avançará no torneio.

A partir da terceira fase, para a qual 12 times se classificaram diretamente (Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians Bahia e Cruzeiro), as vagas serão disputadas em jogos de ida e volta.

Confira os jogos da segunda fase da Copa do Brasil

Horários de Brasília