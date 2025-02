Carnaval alemão promove carro alegórico com ironias a Klopp

Ex-técnico se tornou diretor global de futebol da Red Bull e gerou polêmica com antigos fãs nos times que ele comandou / Crédito: Jogada 10

Jürgen Klopp vai estar presente no carnaval da Alemanha, onde assim como no Brasil, o país celebra essa festa nas ruas e também com grandes produções temáticas. No entanto, o ex-técnico não vai receber uma homenagem e sim uma crítica sobre seu emprego na Red Bull. Klopp teve uma carreira vitoriosa como técnico, principalmente no Liverpool. Ele anunciou sua aposentadoria e logo após aceitou uma proposta do Red Bull, para se tornar diretor global da empresa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, um carro alegórico do carnaval de Maiinz, onde Klopp trabalhou no clube homônimo por sete anos, vai ironizar o ex-treinador. O boneco carnavalesco tem asas com notas falsas de 500 euros e um boné marcado com o símbolo da moeda europeia. Além disso, a representação está deixando um pedestal, que tem na base escudos de times que ele treinou.

“Para Klopp, os valores que ele não se importa mais, costumavam importar. Como a Red Bull atrai com muito dinheiro, ele agora está caindo do pedestal com um estrondo” diz o carro alegórico. Klopp e as críticas Após a escolha de aceitar a proposta do Red Bull, Klopp foi cercado pro críticas tanto da imprensa alemã quanto de apoiadores e fãs dos clubes em que comandou e também admiradores do seu trabalho como técnico. Assim, as acusações eram dele ter se vendido ao trabalhar com uma empresa que tem práticas mercadológicas que ele antes condenava. Aliás, os fãs chegaram a resgatar uma declaração de Klopp em 2017, em que ele afirmava apreciar a “tradição no futebol” e recriminava os conglomerados de multi-clubes.