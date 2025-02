Carnaval 2025: confira os enredos das escolas ligadas às torcidas dos clubes do Rio

Botafogo Samba Clube debutará no Sambódromo, enquanto as escolas com referências aos outros clubes do Rio tentam um lugar ao sol / Crédito: Jogada 10

Desde que despontaram as novas escolas de samba que representam os quatro grandes clubes do futebol carioca, esta será a primeira vez que uma dessas agremiações pisará oficialmente na Marquês de Sapucaí. Trata-se da Botafogo Samba Clube, que abre os desfiles da Série Ouro na próxima sexta-feira (28), com um enredo sobre o legado do Alvinegro, desde sua fundação até a consagração, com os grandes títulos. Além disso, outras escolas tentaram um lugar ao sol e representam Flamengo, Vasco e Fluminense. Assim, o Jogada10 traz como essas agremiações adentrararão a Estrada Intendente Magalhães, nas séries prata e bronca, a terceira e quarta divisões do Carnaval Carioca, respectivamente. Ao todo, já são cinco escolas neste perfil: Botafogo Samba Clube, Fla Manguaça, Raça Rubro-Negra, Imperadores Rubro-Negros e Força Jovem.30

Nos desfiles paulistanos, Mancha Verde (Palmeiras), Gaviões da Fiel (Corinthians) e Dragões da Real (São Paulo) se consolidaram no Grupo Especial, enquanto Independente Tricolor (São Paulo) e a torcida Jovem do Santos estão no Acesso I.

Botafogo Samba Clube (Série Ouro) A agremiação terá a tarefa de permanecer na Série Ouro para tentar se consolidar no grupo nos próximos anos e seguir na Marquês de Sapucaí. Para isso, contará a origem do clube de General Severiano e trará para a avenida ícones históricos, como Nilton Santos, títulos marcantes e momentos inesquecíveis. Nesse sentido, a escola será a primeira a entrar na Sapucaí na sexta-feira de carnaval (28), com o tem desenvolvido pelo experiente carnavalesco Alex de Souza. Fla Manguaça (Série Prata) Para o desfile de 2025, a escola traz o combate ao Racismo e enfretamentos às desigualdades promovidas pela diferença de cor de pele nos esportes. Sendo assim, o ponto de partida é a figura de Érica Lopes, praticante velocista e uma das principais atletas do Flamengo, conhecida pelo codinome “Gazela Negra” Ela será a quarta a desfilar na segunda, 3 de março, pela Série Prata, com o enredo assinado pelo carnavalesco Amarildo de Mello.

Imperadores Rubro-Negros (Série Bronze) O enredo para o Carnaval de 2025 é “Mãe Edelzuita, a guardiã da fé – O início , meio e continuidade”. A escola homenageia Mãe Edelzuita de Oxaguian, uma das principais representantes dos direitos civis e das religiões de matrizes africanas. Além disso, entra na Intendente Magalhães, dia 7 de março (sexta-feira), sendo a oitava a desfilar, com um enredo assinado pelo carnavalesco Fran Sérgio. Força Jovem (Série Bronze) O enredo da escola para o Carnaval de 2025 é “De um mundo sem cor, a Força Jovem faz de uma folha em branco, nascer uma nova história”. A agremiação cruz-maltina será a sétima a desfilar no dia 8 de março (sábado) na Estrada da Intendente Magalhães, pela Série Bronze, quarta divisão, e Yuri Freire é o carnavalesco. Raça Rubro-Negra (Série Bronze) O enredo da escola retrata a saga de Anastácia, uma mulher de origem africana que foi escravizada e batizada no catolicismo. Ela, então, pretende mostrar a luta, a bravura e a fé da mulher, que resistiu aos apelos sexuais dos senhores. Por fim, a agremiação desfila no dia 7 de março (sexta-feira), sendo a nona a entrar na Intendente Magalhães.