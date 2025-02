Cariocão: conselheiro do Botafogo ironiza escolha dos jogadores do Vasco pelo Nilton Santos

O pedido dos jogadores do Vasco para mandar o clássico contra o Flamengo no Nilton Santos, pela ida da semifinal do Carioca, foi ironizado por Felipe Neto nas redes sociais. O deboche por parte do conselheiro do Botafogo partiu da participação de alguns atletas cruzmaltinos na campanha contra o gramado sintético no futebol – e trata-se de um estádio com ‘tapetinho’.

“Ora, ora, ora… Então, o gramado sintético foi escolha DOS JOGADORES. Que curioso…”, comentou Felipe Neto em seu perfil. O post viralizou e, em um dia, atingiu mais de quatro mil curtidas e aos menos 650 respostas.