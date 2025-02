Barboza se diz machucado com derrota do Botafogo: ‘Sensação muito ruim’

Zagueiro alvinegro não encontrou muitas palavras para manifestar o sentimento após a perda da Recopa e pede foco no Brasileiro

Um dos principais nomes nas conquistas do ano passado, o zagueiro Alexander Barboza se mostrou muito abalado após o jogo. O defensor não encontrou muitas palavras para comentar mais uma derrota e o sentimento ruim que há com o revés.

O ano do Botafogo ainda não está da maneira que o torcedor imaginava. Nesta quinta-feira (27), o Alvinegro perdeu o segundo título na temporada, ao ser derrotado pelo Racing , mais uma vez, por 2 a 0, no jogo de volta da final da Recopa.

“É difícil falar agora. Estou com muita dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, muito menos uma final. A verdade é que não tenho palavras agora. É uma sensação muito ruim perder uma final. O que aconteceu, lamentavelmente, já foi, temos que deixar para trás”, destacou.

O Botafogo terá agora um mês de intervalo até voltar aos gramados. Neste período de intertemporada, o zagueiro espera que o grupo foque, para que as coisas voltem ao normal com o começo do Campeonato Brasileiro.

“Agora, ao final de março, temos o começo do Brasileiro. Então é focar nisso, temos um mês para trabalhar e para que as coisas voltem à normalidade”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.