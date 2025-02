Atlético tem ausência importante em treino, mas conta com novo reforço

O Atlético segue se preparando para os próximos jogos decisivos: Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Nos treinamentos desta sexta-feira (28), o técnico Cuca teve uma ausência significativa, mas também contou com um novo reforço.

O grande desafio para o Atlético no momento é a ausência de Gustavo Scarpa. O meia deixou o campo de treinamento na quinta-feira com dores no tornozelo direito e seguiu com trabalhos internos nesta sexta-feira. Assim, a tendência é que Scarpa fique fora da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, no dia 8 de março.