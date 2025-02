Athletico terá primeira semana cheia de trabalho no ano

O Athletico vai conseguir ter uma semana mais tranquila desde o início do ano. Com a folga de Carnaval no Campeonato Paranaense, o Furacão só tem compromisso marcado para o dia 08 de março, quando encara o Azuriz, no jogo de volta do estadual.

O calendário apertado, com 13 jogos desde o dia 11 de janeiro, recebeu críticas após a classificação na Copa do Brasil, na vitória contra o Pouso Alegre. O treinador Maurício Barbieri relatou que sente mais alívio do que alegria no final das partidas.