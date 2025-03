Aston Villa vence com dois de Asensio e avança na Copa da Inglaterra

Vitória sobre o Cardiff no Villa Park garante primeira vaga nas quartas de final da FA Cup

O Aston Villa é o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, a FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo. No Villa Park, a equipe venceu o Cardiff City, da segunda divisão inglesa, por 2 a 0. O grande destaque da partida foi Marco Asensio, ex-Real Madrid e PSG, contratado nesta janela de transferências.

O time de Birmingham dominou a partida, mas só abriu o placar na metade do segundo tempo. Após uma boa jogada entre os reforços de inverno, Marcus Rashford deu a assistência para Marco Asensio balançar a rede. Na segunda oportunidade, Asensio aproveitou passe de Ollie Watkins, e garantiu o Aston Villa na próxima fase da Copa da Inglaterra.