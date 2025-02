Arouca x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Dragões ainda tentam se manter vivos na competições e tentam amenizar sequência de empates no torneio

Ainda sonhando com a parte de cima da tabela, o Porto visita o Arouca pelo Campeonato Português. O duelo acontece na tarde deste sábado (01), às 15h, horário de Brasília, no Estádio Municipal de Arouca, válido pela 24ª rodada do torneio.

Os Dragões ocupam a terceira colocação, com 47 pontos, e estão a seis dos líderes Sporting e Benfica. Já o Arouca ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos, e está cinco pontos acima da zona de rebaixamento.