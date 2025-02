Após renovação, jornalista se prepara para completar duas décadas de TNT Sports

Uma publicação compartilhada por Vitor Sergio Rodrigues (@vitorsergiovsr)

“A internet abriu um mar de possibilidades. O público pode escolher entre uma transmissão tradicional, uma mais técnica ou uma mais interativa. Mas isso desafia narradores e comentaristas, pois hoje o espectador muitas vezes sabe mais sobre um time do que nós, é estar muito bem informado, pra não ofender pessoas que talvez sejam especializadas naquilo. Então, o modelo das transmissões vai se diversificar, e quem ganha com isso é o consumidor”.

TNT Sports renova com narrador

A Warner Bros. Discovery anunciou a renovação do contrato do narrador André Henning no último dia 13. Na emissora desde a idealização da marca, em 2006, o locutor já participou de 15 finais de torneio continental – oito in loco. Mas também coleciona transmissões de Paulistão, Copa do Nordeste, Brasileirão e especialmente ligas europeias.

“Eu me sinto um privilegiado por ser reconhecido como a voz da Champions na TNT Sports, que é a casa da Champions no Brasil há tantos anos. Fazendo uma analogia com o futebol, parece renovar o contrato com o Real Madrid. Então, saber que o Real Madrid quer renovar comigo, para que eu continue sendo o camisa 10 do time depois de tanto tempo, é uma honra”, disse André à época.

