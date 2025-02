Angileri é apresentado no Corinthians e se coloca à disposição de Ramón Díaz

Lateral falou sobre contrato curto, motivos para ter pouco espaço no Getafe e expectativas de atuar com a camisa do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians apresentou, na tarde desta sexta-feira (28/02), o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O jogador recebeu a camisa 26 do diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, e celebrou a chegada ao Timão. Muito por conta de não estar atuando com frequência na sua última equipe, o Getafe, da Espanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vinha em um momento duro no Getafe e buscava sair. Deu a possibilidade do Corinthians há seis meses, na metade do ano, mas não ocorreu. Apareceu nova oportunidade e trabalhamos para isso. Estou bem fisicamente, no decorrer dos dias me colocarei bem em termos futebolísticos. Não duvidei quando apareceu o Corinthians, é grande na América do Sul, que compete, estou muito contente de estar aqui”, disse Angileri.

No Corinthians, o jogador terá grande concorrência na lateral. Isso porque o Timão conta com mais três jogadores no setor neste momento: Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Nada que o argentino já não tenha vivido. “No decorrer da minha carreira aprendi a jogar nessa posição. Sei que há competição no plantel, e há muita competitividade no Brasil. Preciso estar bem física e futebolisticamente. Posso jogar como lateral, pude atuar como zagueiro também. É uma posição que gosto. Tento ser assim mais completo”, falou o lateral. Por fim, ele explicou os motivos de escolher o Corinthians e comparou o Timão com o River Plate, sua antiga equipe na América do Sul.

“Corinthians está na altura do River Plate. Joga muito bem futebol aqui. Pelo pouco tempo que estive aqui, a qualidade dos jogadores, sem desmerecer ninguém, mas creio que é um jogo que pode me fazer voltar ao grande nível que já tive”, finalizou. Veja outras respostas de Angileri, novo reforço do Corinthians “Sou um jogador que não gosto de negociar nada, sempre fui aguerrido, não gosto de perder nada, essa mentalidade que quero ter. Sei de onde venho, venho para competir. É um ano porque venho sem jogar, é para retomar a confiança como pessoa e jogador. É uma possibilidade única e linda de vir um clube tão grande, tenho que tomar com toda seriedade. Estou há tempos sei jogar, mas sei que posso reverter”. Torcida do Corinthians

“É um estádio lindo. Me contaram que apoiam o tempo todo, pude comprovar no jogo da Libertadores. Estou contente de estar aqui por ser um grande clube, popular na América do Sul. São 40 mil e 50 pessoas todo jogo, a forma com que apoiam motiva o jogador. Esperamos estar pronto de desfrutar deste espetáculo”. Libertadores “Na Copa Libertadores, temos o objetivo de estar brigando e creio que é uma obrigação pelo que demanda o clube. Estamos à altura, temos uma comissão técnica com mentalidade vencedora. Estamos perto de concretizar o Paulistão, no mata-mata, temos um jogo difícil no Equador pela Libertadores. Mas vamos nos preparar para competir da melhor forma na América do Sul”.