Alemão: Bayern vence Stuttgart de virada e dispara na liderança

Dessa maneira, o Bayern chegou aos 61 pontos e abriu nove de vantagem para o vice-líder Leverkusen. Contudo, os atuais campeões ainda vão entrar em campo no decorrer desta 24ª rodada.

Segue o líder da Bundesliga. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 3 a 1, nesta sexta-feira (28), de virada, na partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25. Nem mesmo a pressão da torcida na Mercedes-Benz Arena foi capaz de segurar os Bávaros. Angelo Stiller abriu o placar para os donos da casa, enquanto Michael Olise, Goretzka e Coman confirmaram o triunfo do time visitante.

Por outro lado, o Stuttgart, que tinha a oportunidade de entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias, segue com 36 pontos, na 7ª posição. Assim, a equipe torce por tropeços de RB Leipzig, Mainz 05 e Freiburg para não se distanciarem no G-6.